Sportelli Ulss 7 a Schio, “bonus” nelle fasce orarie di apertura per gli utenti di Cup e Sat

L’Ulss 7 Pedemontana per il Distretto 2 dell’Altovicentino annuncia l’estensione degli orari di apertura dello Sportello Amministrativo Territoriale e dello sportello Cup e cassa a Schio, nella sede ospitata all’ex ospedale cittadino intitolato a Camillo De Lellis. Un “bonus” di fasce orarie di disponibilità al pubblico che mira a migliorare l’accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali. Per lo Sportello Amministrativo Territoriale, oltre al consueto orario mattutino (8.30-12.30), si aggiunge un’apertura pomeridiana il martedì dalle 14 alle 16. Lo sportello Cup e cassa vedrà il suo orario mattutino prolungato di mezz’ora, operando ora dalle 8 alle 12.30 (precedentemente chiudeva alle 12. Inoltre, sarà ora aperto anche tutti i pomeriggi, dalle 13.30 alle 15.

L’accesso pomeridiano allo sportello amministrativo avverrà attraverso una specifica modalità su prenotazione, tramite il portale MyPrenota, raggiungibile dal sito web dell’Ulss Pedemontana. Al mattino, invece, l’accesso rimane libero. Per il Cup/Cassa, l’accesso è sempre libero, sia al mattino che al pomeriggio.

Lo Sportello Amministrativo Territoriale rappresenta un punto di riferimento cruciale per gli utenti, gestendo un’ampia gamma di pratiche: dal cambio del medico di famiglia o pediatra alle esenzioni, dalle pratiche sanitarie per stranieri alle richieste di tessere sanitarie. Ogni anno, la sola sede di Schio gestisce circa 20 mila pratiche. L’ampliamento degli orari si inserisce in una più ampia riorganizzazione delle attività che ha incluso il potenziamento del servizio di consegna referti con l’inserimento di un operatore aggiuntivo.

“Queste misure hanno portato a una significativa riduzione dei tempi di attesa in tutti gli sportelli aziendali – spiega Carlo Bramezza, direttore generale Ulss 7 – nel primo trimestre dell’anno. La media aziendale è scesa da 19 a 9 minuti, con un risultato notevole per la sede di Schio, dove i tempi di attesa sono diminuiti da 22 a meno di 8 minuti tra gennaio e marzo 2025. Le azioni intraprese e i risultati raggiunti dimostrano quanto sia forte il nostro impegno per migliorare sempre più non solo la presa in carico dei pazienti sul piano clinico, ma anche la qualità dei servizi amministrativi, perché anche questi sono un importante biglietto da visita nei confronti dei cittadini. In questa azione, puntiamo su una strategia ibrida, da una parte rafforzando sempre di più i servizi online, perché è innegabile che il loro utilizzo è e sarà sempre più intenso, dall’altro accompagnando i cittadini verso questo percorso di digitalizzazione e rafforzando comunque anche gli sportelli fisici ove l’analisi dei dati di affluenza ne suggerisca l’opportunità”.

