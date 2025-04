Spettacolando – La Signora Omicidi non finisce di stupire, al Comunale di Vicenza

Dal cinema al teatro, passando per il geniale remake dei fratelli Coen, La Signora Omicidi arriva in doppia data al Teatro Comunale di Vicenza.

L’adattamento del celebre film del 1955 trova una sua propria dimensione sul palco, in uno spettacolo sagace, sospeso nel tempo.

La trama è ingegnosa: un’innocua vedova dallo stile molto British, Mrs. Wilberforce, – interpretata da Paola Quattrini – si trova ad affittare una stanza a un distinto gentiluomo, l’applaudissimo Giuseppe Pambieri – nelle vesti del Professor Marcus.

Mrs. Wilberforce trova rassicurante (quanto stimolante) la presenza del nuovo inquilino ancorché si tratta di un musicista, ed è ancora più contenta al sapere che egli vorrà esercitarsi con i compagni d’orchestra proprio nella confortevole stanza che gli ha affittato. Nel gioco dei paradossi e delle iperboli la realtà scorre su una linea sottile, dove gli spartiti musicali sono piani criminali, mentre l’orchestrina si svela esser composta da delinquenti tanto decisi nel loro intento, quando imbranati nel portarlo a termine.

Le variabili a dettare i tempi della storia sono un ombrello e un amico poliziotto, con cui si apre e si chiude lo spettacolo. Così il furto del denaro viaggiante nel treno – che passa proprio sotto la casa di Mrs. Wilberforce – sarà sì rubato ma non arriverà mai nelle tasche dei quattro improbabili banditi. Sarà la vedova stessa a ritirarlo per conto del Professor Marcus, lei stessa a rischiare di perdere il malloppo per recuperare l’ombrellino dimenticato in stazione, e ancora lei a chiamare la polizia appena palesa di essere in mano a dei criminali. Così come sarà la polizia stessa che prontamente si presenta in casa della vedova, a informarla che il denaro non è tracciabile; come i rapinatori del resto. Il tutto mentre il sorriso e la voce di Mrs. Wilberforce si addolciscono, facendosi tenui e sognanti; coi banditi volati dalla finestra e il malloppo che riposa in casa.

Si ride e si sorride accompagnati da quell’umorismo di timbro inglese, unico e inimitabile, impreziosito da prove di recitazione di grande livello.

Paolo Tedeschi

