Spettacolando – Marco e Pippo un tour tutto da ridere. Appuntamento il 9 e 10 marzo a Schio

Il trio comico Marco e Pippo accoglie il 2023 annunciando i primi appuntamenti in calendario per il nuovo tour “Simpi the Best”. Un lungo tour che viaggia per il Veneto, con doppio appuntamento il 9 e 10 marzo a Schio.

Il 2022 è stato l’anno della definitiva consacrazione per il trio, che ha registrato un successo dopo l’altro: dalle oltre 10.000 presenze in quattro repliche sold-out al Gran Teatro Geox di Padova al clamoroso riscontro delle date estive dalle montagne di Asiago al mar Adriatico, dagli oltre 2 milioni di interazioni mensili ai loro video sui social fino al format televisivo “Sensaltro Show” andato in onda in estate. Con una ciliegina sulla torta rappresentata dagli oltre 2.500 fan entusiasti che nella notte di San Silvestro hanno brindato al nuovo anno a suon di risate in compagnia proprio di Marco e Pippo. Insomma: un anno indimenticabile.

“Simpi the Best” è l’irresistibile e sempre freschissimo show con cui il trio porta in scena la sua inconfondibile comicità, con il susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico. Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica. E se qualcuno vi chiederà: “Ndemo a vedere Marco e Pippo?” la risposta consigliata è: “Sensaltro”!

I biglietti e date disponibili su ticketmaster.it e in tutti i circuiti autorizzati.