Il nuovo ecocentro “fa per quattro”: con in più un’area H24 per conferire rifiuti

Sabato 15 aprile è stato inaugurato il nuovo ecocentro di Bressanvido. La superficie dell’area è stata ampliata di circa 4 volte rispetto al vecchio, oltre che riqualificata e rimodernata, includendo anche l’area H24 che consente di conferire ogni giorno e a ogni ora vetro, carta, verde e ramaglie.

La realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno economico della Regione Veneto, con un contributo pari a 150 mila euro, e la fetta più consistente finanziata dai fondi Pnrr per oltre mezzo milione di euro (520 mila per la precisione) su indicazione del Ministero dell’Ambiente.

Sabato scorso a tagliare il tipico nastro inaugurale sono stati il sindaco locale Luca Franzè e il oresidente di Soraris Spa, Samuele Zanardello. Con loro il Consigliere della Provincia di Vicenza con delega alla viabilità Sud-Est Marco Montan, il Consigliere della Regione Veneto Nicola Finco, il Senatore della Repubblica Antonio De Poli e Don Piero Miglioranza. “Si tratta di un’opera di grande importanza per Bressanvido, attesa da tempo, nella quale abbiamo creduto e per la quale abbiamo lavorato molto. Oggi possiamo consegnarla ai cittadini certi del fatto che migliorerà la qualità della vita rispettando un impegno preso e la promessa mantenuta. Possiamo definirlo certamente un impianto virtuoso per il servizio ai cittadini e per l’attenzione all’ambiente, che trova perfettamente aderenza nell’agenda europea 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

I lavori di ampliamento si sono conclusi da poco e sono durati circa 8 mesi, periodo durante il quale i cittadini hanno potuto continuare a conferire i rifiuti privati utilizzando l’ecocentro di Sandrigo. Ora i residenti di di Bressanvido potranno usufruire dei servizi e dell’area H24 con il badge che è stato consegnato a tutte le utenze via posta. L’ecocentro è dotato di accesso con sbarra e totem per le sole utenze e di un accesso separato per il gestore, Soraris Spa. In questo modo l’attività di scarico e carico dei container non influisce sulla normale operatività. Anche per questo, la superficie è passata da circa 500 mq dell’area

precedente, ai .2000 mq attuali, e ciò consente di conferire diverse e numerose tipologie di rifiuti”.

Gli orari di apertura per il periodo estivo e invernale sono stati definiti: in totale l’ecocentro è aperto 9 ore a settimana, durante le quali due operatori sono sempre a disposizione delle utenze per tutte le informazioni che riguardano il conferimento. “Questi impianti devono essere strategici. Soraris ha l’obiettivo di portare qualità, di andare verso il risparmio energetico e di fornire ai cittadini servizi sempre più adeguati alle loro richieste e l’H24 ne è un esempio. Soraris è tra i pochi in Italia che mette a disposizione dei cittadini un servizio H24, che dà la possibilità di conferire i rifiuti in modo adeguato e quando ne hanno bisogno” dichiara il Presidente di Soraris Spa Samuele Zanardello.

Rifiuti conferibili: abbigliamento in buone condizioni. apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE), carta e cartone, farmaci scaduti, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, imballaggi in vetro, inerti e macerie, ingombranti, lastre di vetro, legno, metallo, multimateriale (plastica -lattine), oli minerale esausto per autotrazione, olio vegetale esausto di origine alimentare, pannolini e ausili da incontinenza, pile e batterie esauste, plastica dura, toner e cartucce per stampanti, verde e ramaglie, vernici, resine ed inchiostri contenenti sostanze pericolose. In grassetto i rifiuti conferibili 24h su 24.

Orari estivi: lunedì, mercoledì e sabato dalle 15 alle 18.

Orari invernali: lunedì, mercoledì e sabato dalle 14 alle 17.