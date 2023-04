Serie A: la Roma consolida il 3° posto, il Sassuolo stende la Juve

, conferma che gli impegni infrasettimanali nelle Coppe europee hanno riflessi negativi sul campionato per le big della Serie A. In attesa di Fiorentina-Atalanta di lunedì, fa eccezione la Roma che all’Olimpico batte 3-0 l’Udinese. La Juventus invece cade in casa del Sassuolo. Per il resto, due pareggi per 1-1 tra Lecce e Sampdoria e tra Torino e Salernitana.

La Roma di Josè Mourinho rifila un tris all’Udinese e consolida il terzo posto con 56 punti alle spalle della capolista Napoli e della bella Lazio di Maurizio Sarri. Tra infortuni e gestione dei calciatori in vista del difficile match di ritorno di Europa League contro il Feyenoord, lo Special One è costretto a stravolgere la formazione titolare; ma azzecca tutte le mosse, cambi compresi, e vince.

Apre Bove, chiude Abraham. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con Bove che segna dopo il rigore sbagliato da Cristante. Secondo palo dal dischetto in tre giorni dopo quello colpito a Rotterdam da capitan Pellegrini nella sfida di andata europea persa in Olanda. Nella ripresa è proprio Pellegrini a riscattarsi dopo l’errore del De Kuip: staffilata per il raddoppio. Poi Rui Patricio para un penalty a Pereyra blindando la vittoria. Il sigillo è di Abraham di testa al 91′.

Juve col mal di trasferta. A Reggio Emilia contro il Sassuolo, arriva il quinto k.o. stagionale in Serie A; il terzo nelle ultime 4 partite. Vecchia Signora mai così male da 13 anni. Al Mapei Stadium decide la sfida una rete di Defrel al 64′. Nella circostanza, però, è determinante l’errore del 22enne Nicolò Fagioli; successivamente, il centrocampista bianconero viene sostituito e scoppia a piangere in panchina. Massimiliano Allegri lo consola e a fine gara davanti a microfoni e telecamere dichiara: “Volevamo fare un balzo in avanti. Ma non è stata colpa di Fagioli”.

Le altre due sfide andate in scena in questa domenica calcistica. Come detto, due pareggi: con le squadre impegnate nella lotta salvezza che muovono comunque la classifica. E’ il caso del Lecce che torna a +5 sul Verona terzultimo. Al Via del Mare salentini avanti con Ceesay, ma raggiunti da Rodriguez. C’è comunque rammarico per i ragazzi di Baroni incapaci di piegare l’ultima della classe. All’Olimpico Grande Torino è invece 1-1 tra Toro e Salernitana. Punto salvezza per i campani sempre a +7 sull’Hellas. Apre Vihlena per gli ospiti, pareggia Sanabria.