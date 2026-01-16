Giovane operaio schiacciato fra un macchinario e un furgone alla BoFrost

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Infortunio sul lavoro questa mattina, 16 gennaio, nella sede BoFrost di Grisignano di Zocco: un giovane operaio è rimasto schiacciato, riportando ferite di media gravità.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 nella sede di via Serenissima: l’addetto, un 29enne, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato schiacciato fra un macchinario compattatore e un furgone.

I soccorsi sono scattati subito: sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Vicenza in codice gallo. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Spisal dell’Ulss 8 Berica.