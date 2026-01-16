A Bourges il Famila inciampa con il Tango: quarto ko europeo, Final Six a rischio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Famila Beretta Schio scivola sulla pista del Tango Bourges, e si complice così il cammino in Euroleague verso la Final Six, con le francesi a scappare in avanti, far proprio il 3° posto nel girone, e mettersi in cassa un +11 che potrebbe rivelarsi decisivo in caso del possibile arrivo a pari punti e al ricorso agli scontri diretti. Il tutto per un 92-81 che si fissa dopo un incontro serrato, equilibratissimo fino in pratica a una manciata di minuti dalla sirena, dove il pubblico francese ha spinto forte le proprie beniamine di casa a cambiare marcia, contro un quintetto vicentino che ha subito troppo sottocanestro, sia un termini di punti concessi che – e forse ancor più – di rimbalzi. In cui Tadbi domina nel fondamentale con 11 prese.

Lo strapotere delle lunghe transalpine viene confermato dalle statistiche, che recitano il 37 a 28 in termini di sfere a spicchi conquistate, regalando alle padrone di casa del Bourges la serie di chance extra al tiro che alla fine faranno la differenza. Tutto questo, va detto, alla fine di una bellissima e tiratissima partita. Peccato anche per non aver dato seguito a un inizio di gara quasi perfetto di Zandalasini e compagne, con 15 punti realizzati in serie e triple tutte e tre nella retina. Per i primi due quarti sempre aventi le vicentine, con margine fino al +7, ma toccherà alle locali, spinte da 2.500 tifosi circa, condurre le danze dal giro di boa.

Le Orange condotte dal tecnico spagnolo Victor Lapeña scivolano in classifica al 4° posto, in pratica l’ultimo ultimo utile per aspirare a proseguire la corsa dalla seconda alle terza fase, ma ora da condividere in coabitazione con le campionesse continentali in carica dell’Usk Praga. Le paladine della Repubblica Ceca sono risorte dopo il ko del PalaRomare di Schio, sotterrando per 98-55 Flammes Carolo, francesi oramai cenerentole del girone E e tagliate fuori dai giochi. Nel big match che interessa Schio, il Galatasaray sbanca Girona e mette la sua ipoteca sul 1° posto. Ko anche l’altra squadra italiana (nel gruppo F) pure in corsa nel massimo torneo per club del basket femminile continentale: Reyer Venezia ko 81-73 a Valencia e nella medesima situazione delle rivali altovicentine, con 14 punti e un cammino di 5 vittorie e 4 sconfitte. Ancora tre le partite in calendario (la prossima con Girona, poi Praga in trasferta e il ritorno con Bourges a chiudere), con i primi due posti con altrettanti pass diretti ai limiti del miraggio, e l’accesso dalla porta di servizio dei play-in obiettivo ancora alla portato ma tutto da meritare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Tango Bourges Basket-Beretta Famila Schio 92-81

Parziali 25-27/21-21/22-20/24-13

Tango Bourges Basket: Poilve ne, Foppossi 16, Djaldi Tabdi 10, Rousseliere ne, Selle ne, Guapo 5, Diaby 13, Naigre 10, Pitarch-Granel 7, Pouye 18, Duchet 13.

Beretta Famila Schio: Mestdagh ne, Sottana 2, Zanardi 0, Verona 14, Conde 16, Andrè 2, Zandalasini 9, Badiane 9, Keys 4, Shepard 19, Laksa 6.

