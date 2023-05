Operaio si frattura una gamba cadendo sul tetto di un cantiere

Spettacolare salvataggio di un operaio edile infortunato oggi a Grisignano di Zocco. Alle 15:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma per soccorrere l’uomo, infortunatosi sul tetto di un cantiere edile.

L’operaio per cause in corso di accertamento da parte dello Spisal dell’Ulss 8 Berica è caduto procurandosi una probabile frattura ad una gamba.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno caricato sulla barella dell’autoscala il ferito, già stabilizzato dai sanitari del Suem, e portato a terra. L’uomo è stato trasferito in ambulanza in pronto soccorso a Vicenza. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.