Suv fuori strada nella notte in A4: grave il guidatore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La notte scorsa, alle 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per un Suv finito fuoristrada, dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto gravemente ferito.

I pompieri arrivati da Vicenza e Padova, hanno messo in sicurezza la Bmw X5 finita in un campo sotto il piano autostradale, dopo essersi ribaltata più volte, e hanno collaborato con il personale sanitario del Suem al soccorso dell’uomo, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito d’urgenza in ospedale a Padova in codice rosso. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.