Sventato un assalto notturno al bancomat di Poste Italiane grazie alle telecamere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per una volta nelle note di cronaca locale del Vicentino si può parlare di un assalto ad uno sportello bancomat non andato a segno, grazie alle misure tecnologiche applicate alla sicurezza adottate, in particolare per la videosorveglianza da remoto del circuito di Poste Italiane.

E’ accaduto l’altra notte a Grisignano di Zocco, intorno alle 2.30, quando un segnale di allarme è partito dalla centrale di controllo di Milano dopo che un operatore ha notato dei movimenti sospetti intorno al punto postamat di via Alighieri, in un’area che ospita svariate attività commerciali. Subito dopo l’inquadratura della telecamera installata in loco è stata “spostata”, facendo così pensare a un tentativo in corso di rapina come da dinamiche già peraltro note.

Immediata è stata quindi la chiamata alle forze dell’ordine della zona, con i carabinieri della Radiomobile attivati in pochi secondi e indirizzati alla sede delle Poste locale, nel pieno centro cittadino a Grisignano. L’arrivo delle vetture in dotazione all’Arma ha sventato i piani criminali della banda che si era appena messa all’opera, si presume per scardinare la cassa dello sportello probabilmente attraverso un’esplosione, ma non è stato possibile cogliere con le mani sul fatto i malviventi, fuggiti pochi secondi prima.

Il fatto che il “colpo” non sia andato a segno non esime le forze dell’ordine dalle indagini, già avviate e che potrebbero anche in questa direzione avvalersi di filmati provenienti da telecamere pubbliche o private. Lo stesso sportello automatico delle Poste, in passato, era già stato preso mira in più occasioni. In questa non sono stati lamentati né ammanchi di denaro né al dispositivo automatico.