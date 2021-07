Tubo di gas danneggiato durante gli scavi di un cantiere edile. Pompieri all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiamata mattutina per i vigili del fuoco della sede provinciale di Vicenza, che alle 8.30 sono stati inviati con una squadra di soccorso a Grisignano di Zocco per una situazione di potenziale pericolo.

Un’allerta determinata dalla rottura di una tubazione del gas metano, avvenuta nel corso dei lavori di scavo in un cantiere edile di via Pioppi, una laterale lungo la Sp21. Gli operai all’opera in qual momento per questioni di sicurezza hanno interrotto i lavori e richiesto l’ausilio del personale specializzato del 115.

I pompieri arrivati dalla caserma centrale del capoluogo Vicenza hanno delimitato la zona, mentre la perdita è stata parzialmente interrotta per la chiusura di una valvola da parte di un tecnico della rete gas.

L’intervento è tutt’ora in corso, a metà mattinata di mercoledì, allo scopo di individuare a monte la tubazione madre per mettere in sicurezza la condotta. Non si sarebbe resa necessaria l’evacuazione di persone dalle abitazioni vicine, mentre le operazioni tecniche la cui sicurezza è assicurata dal personale dei vigili del fuoco.