La gatta da sterilizzare scappa in clinica e si rifugia nel controsoffitto. Servono i pompieri

La povera micia evidentemente non va d’accordo con i camici dei veterinari, e meno ancora intendeva finire “sotto i ferri” per la sterilizzazione programmata per lei, ieri mattina, in uno studio di Malo.

Era già tutto pronto per l’intervento quando la gattina è sfuggita dalle mani del medico veterinario e di un assistente, sgusciando via tra i tentativi inutili di catturarla e andando a rifugiarsi dove nessuno poteva raggiungerla.

Vale a dire in un anfratto del controsoffitto, dove è rimasta per qualche decina di minuti, evidentemente terrorizzata da quel luogo che non le ispirava per nulla fiducia, e forse presagendo e non gradendo affatto l’intervento imminente. Una gatta acrobata, insomma, riuscita ad arrampicarsi sulla parete e trovare un angolo irraggiungibile per i presenti, che dopo averle provate tutte si sono rivolti ai vigili del fuoco.

Una squadra di pompieri del distaccamento di Schio è quindi giunta a Malo presso la clinica veterinaria, mettendo in atto un piano d’azione per il recupero del felino che anche di fronte agli operatori per molti minuti è riuscito a sfuggire alla cattura. Sono servite un paio d’ore per riuscire a completare la missione, agguantando la micia disperata ormai esausta, e riporla nella sua gabbietta. Dove è stata lasciata riposare dopo un “meritato” pasto extra, ottenendo anche (per ora) il rinvio della sterilizzazione programmata.