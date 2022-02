Malore fatale mentre rientra da un giro in bici con un amico sui colli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lutto improvviso per la comunità di Grumolo delle Abbadesse, che dallo scorso week end piange un proprio concittadino morto a causa di un malore che lo ha stroncato nel corso di un giro in bicicletta, a pochi chilometri da casa. La vittima era conosciuta come ciclista esperto e ben allenato, una passione sportiva coltivata per anni partecipando a escursioni anche all’estero con il gruppo locale.

Sabato il 65enne pensionato vicentino aveva “sconfinato” fuori provincia sui vicini Colli Euganei, in compagnia di un amico, quando ad un tratto si è sentito male, senza più riprendersi. Costernazione a Vicenza oltre che nel paese, dove l’ex dipendente dell’Inps aveva lavorato a lungo prima del riposo.

Il nome della vittima del probabile infarto è stato reso noto dopo il difficile compito di informare i famigliari, toccato alle forze dell’ordine padovane giunte a Bastia di Rovolon, entro i cui confini si è verificato il dramma. Si chiamava Antonio Bacciliero, e stava percorrendo la pista ciclabile in compagnia di un altro appassionato di escursioni in bicicletta. Erano le 17 di sabato, con la coppia che si stava avviando al rientro verso casa.

In un attimo il malore, seguito dalla caduta dalla sella sull’asfalto in via Ponte Tezze nel comune di confine tra le due province, i primi soccorsi e la richiesta di aiuto immediato al 118. Tanto che sul posto è stata inviata un’eliambulanza da Padova, con l’èquipe medica pronta a trasportare via cielo in ospedale il 65enne nel caso le manovre di rianimazione cardiopolmonare avessero trovato esito favorevole.

Purtroppo, così non è stato: l’uomo non ha più ripreso conoscenza e non è rimasto che constatarne il decesso. I carabinieri dell’Arma della stazione locale hanno poi raccolto la testimonianza del compagno di una escursione sui pedali che nessuno poteva aspettarsi si concludesse con un epilogo così amaro. L’uomo ora pianto dai familiari, infatti, non soffriva di alcuna patologia collegabile a problemi di natura cardiaca secondo quando trapelato. La data del funerale sarà resa nota nelle prossime ore.