E’ rianimazione il 23enne schiantatosi in auto nella notte tra sabato e domenica

Un ragazzo maladense di appena 23 anni dall’altra notte è ricoverato al San Bortolo di Vicenza nel reparto di rianimazione, in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica a San Vito di Leguzzano.

La vettura guidata dal giovane vicentino, una Bmw di colore scuro, è andata a schiantarsi su un muretto lungo via Roma nel centro sanvitese, su una strada a senso unico di marcia. Si tratta di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata stradale, con il guidatore, rimasto gravemente ferito, unico occupante dell’abitacolo.

I soccorsi inviati dal servizio di emergenza del 118 sono stati inviati sul posto a distanza di pochi minuti, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti svegliati dal forte rumore dell’urto tra il veicolo e la muratura, intorno alle 3 del mattino. Subito si sono accorti della gravità della situazione, prestando il primo aiuto al ragazzo – le sue iniziali sono M.D.Z., classe 1999 di Malo – in attesa dell’ambulanza del Suem giunta dall’ospedale di Santorso.

All’indomani dell’incidente non risultano disponibili per il momento nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del giovane automobilista, soccorso in codice rosso e liberato dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento Schio. Stava rientrando verso casa, forse colto da un colpo di sonno per poi perdere il controllo dell’auto andata sbattere sull’angolo di una casa.