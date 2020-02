La gamba rimane incastrata sotto il trattore: anziano agricoltore miracolato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 15.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appezzamento di terreno in via Mancamento a Camisano Vicentino per liberare un agricoltore finito con una gamba sotto il proprio trattore.

I pompieri arrivati da Vicenza, utilizzando dei cuscini pneumatici e un divaricatore sono riusciti ad alzare l’asse del trattore, riuscendo a sfilare la gamba dell’uomo da sotto la ruota. L’agricoltore, 80 enne, è rimasto fortunatamente solo leggermente ferito, grazie al fatto che l’arto è sprofondato nel terreno morbido in quanto appena fresato. L’anziano è stato preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale per ulteriori controlli.