Auto sbatte su un platano e si ribalta: feriti conducente e i due passeggeri

Se la sono vista davvero brutta stamattina i tre giovani in viaggio all’interno di un’utilitaria finita contro un albero a Scaldaferro, località di campagna tra Sandrigo e Pozzoleone. A causa di una probabile disattenzione di chi stava alla guida l’auto è sbandata fuori strada, andando a sbattere contro un platano in via Vallazza per poi ribaltarsi sull’asfalto al centro delle carreggiate di marcia, rimanendo adagiata sul tettuccio.

La segnalazione con richiesta di soccorsi è stata lanciata alla centrale operativa del Suem 118 alle 7.15 di sabato mattina, con intervento congiunto del personale di soccorso sanitario e della squadra di vigli del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa.

Per due dei tre non meglio indentificati giovani soccorsi si è reso necessario il trasferimento in pronto soccorso a Vicenza, per accertamenti e per le prime cure, trasportati all’interno dell’autoambulanza giunta sullo scenario dell’incidente stradale di stamattina. Il terzo tra i presenti, invece, è stato medicato sul posto ed è stato raggiunto dai familiari per far rientro nella propria sede. Per i ricoverati non si riscontrano lesioni gravi, in attesa del responso dei controlli specialistici.

Nel frattempo sul posto è giunta anche una pattuglia di carabinieri, che oltre ad occuparsi dei rilievi e della deviazione del traffico ha lavorato di concerto con la squadra di pompieri per rendere di nuovo percorribile il tratto di strada, di fatto rimasto bloccato dalla macchina con le ruote all’aria. La normale circolazione dei veicoli sul tratto di raccordo tra Vicenza e Bassano è stata ripristinata nell’arco di due ore, limitando i disagi agli automobilisti in transito nella zona.