Rintracciata in un locale di Montecchio Maggiore la 13enne scomparsa

E’ stata trovata ieri in tarda serata a Montecchio Maggiore Gloria, la ragazzina di 13 anni che si era allontanata da Pojana Maggiore dieci giorni fa.

Si conclude così una vicenda che aveva tenuto nell’angoscia non solo la famiglia ma tutto il vicentino.

La 13enne è stata individuata all’interno di un locale pubblico di Montecchio a seguito diellssegnalazione fatta da un avventore che, accortosi della somiglianza della ragazza con quella delle foto divulgate i giorni scorsi dagli organi di stampa e dalle immagini andate in onda sulla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”, ha dato l’allarme ai carabinieri della città castellana.

I carabineri in servizio di pattuglia, che già nell’arco della giornata erano intervenuti per verificare delle altre segnalazioni poi risultate vane, in quest’occasione hanno potuto verificare che la ragazza notata era effettivamente quella di cui non si avevano più notizie dal 14 settembre, quando è partita per andare a scuola a Lonigo, senza mai arrivarci.

Negli ultimi dieci giorni i carabinieri di Noventa Vicentina, presso cui i familiari avevano denunciato la scomparsa, e tutti i militari in servizio esterno del comando provinciale di Vicenza si sono prodigati nelle ricerche e nella verifica puntuale delle tante segnalazioni pervenute.

Il comandante dell’Arma di Noventa ha mantenuto costanti rapporti con i familiari della ragazza, tenendoli passo dopo passo aggiornati sull’andamento delle ricerche e rassicurandoli sull’impegno da tutti i militari per rintracciare la ragazzina, le cui fughe da casa non sono una novità: è stato grazie agli sforzi delle forze dell’ordine e alla collaborazione dei cittadini se la vicenda ha potuto concludersi nel migliore dei modi. Il passare dei giorni e la giovanissima età della scomparsa hanno inoltre reso sempre più delicate e complicate le ricerche.