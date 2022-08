Soggiorna in agriturismo con falsa identità e senza pagare il conto, arrestato 60enne

Ha soggiornato per 15 giorni nell’agriturismo “Ae Noseare” di Torri di Quartesolo senza mai pagare il conto per un totale di 975 euro e, dopo le ripetute sollecitazioni, la titolare della struttura non ci ha più visto e si è rivolta ai carabinieri, esasperata dalla situazione. Il fatto si è verificato lo scorso 25 agosto quando i militari della stazione locale, coadiuvati dai colleghi di Camisano Vicentino, si sono recati presso l’azienda agrituristica su richiesta dell’imprenditrice. Il 60enne Vittorio Emanuele Angiolin, residente in provincia e già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa.

Una volta giunti all’agriturismo gli agenti dell’Arma hanno scoperto che il truffatore si era registrato presso la struttura con documenti intestati ad una terza persona, durante la fase interrogatoria è emerso che Angiolin continuava a rifiutare la richiesta di pagamento della stanza, è seguita quindi la perquisizione del veicolo che ha portato alla luce fotocopie del passaporto intestato alla stessa persona riportata nel documento presentato alla reception, oltre ad altra documentazione varia, tutto il materiale è finito sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, sono scattate le manette per il soggetto denunciato e tradotto preso la camera di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore in attesa dell’udienza di convalida che ha confermato successivamente l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.