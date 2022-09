Addio alla regina Elisabetta II. Carlo sarà il nuovo re

“L'intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace sulle condizioni di Elisabetta II. I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”. Anche il presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, aveva detto in aula di essere certo di esprimere i voti di tutto il Paese nel manifestare l'auspicio che la sovrana possa riprendersi.

Dopo le notizie sul grave stato di salute della regina a Buckingham Palace nel pomeriggio è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Un cartello davanti al Palazzo Reale a Londra recita: “Niente cambio della guardia oggi”. Ed il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: “Gateway time-out”.

L'arcivescovo di Canterbury: “Preghiamo per la Regina” aveva scritto sul suo profilo twitter. “Le mie preghiere e le preghiere delle persone della Chiesa d'Inghilterra e di tutto il Paese sono per sua Maestà la Regina oggi. Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare Sua Maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral”.

Una folla di persone si è riunita davanti ai cancelli di Balmoral.