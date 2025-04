Giallo ad Amburgo: scrittrice di best seller uccisa nella sua casa galleggiante

Amburgo, quartiere di Moorfleet, è giallo: trovata morta la 58enne scrittrice di bestseller Alexandra Fröhlich. Il corpo senza vita è stato scoperto da uno dei suoi figli nella casa galleggiante della donna. Secondo le prime ipotesi fatte dagli investigatori, Alexandra Fröhlich sarebbe rimasta vittima di un omicidio; l’emittente NDR parla di evidenti ferite d’arma da fuoco. Ma la Procura di Amburgo, contattata dal giornale Spiegel, si è limitata a confermare l’esistenza di un’indagine in corso. La casa galleggiante rosa con i grandi oblò, dove viveva e lavorava, era diventata il suo rifugio.

Le indagini proseguono ad ampio raggio. Gli inquirenti hanno raccolto elementi di prova sulla scena del crimine anche grazie a uno scanner in 3D. Sommozzatori della polizia, invece, sono intervenuti per ispezionare il fondo del fiume Elba, ipotizzando che l’arma del delitto possa essere stata gettata in acqua. Inoltre, le forze dell’ordine hanno lanciato un appello ai cittadini chiedendo di segnalare eventuali movimenti sospetti notati nella zona del canale Holzhafenufer tra la mezzanotte e le 5.30: la donna infatti sarebbe stata assassinata in questo arco temporale.

Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori la famiglia della vittima. Si apprende, infatti, che sarebbero stati prelevati campioni dalle mani di un parente per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo. Alexandra Fröhlich aveva iniziato la sua attività come giornalista in Ucraina, si era poi sposata con un russo e del suo matrimonio aveva parlato anche nel romanzo di esordio pubblicato nel 2012 e dal titolo: “Mia suocera russa e altri disastri”. Un romanzo capace di vendere oltre 50mila copie ed entrato nella classifica dei bestseller dello Spiegel restando in testa per molti mesi.

Le altre opere di Alexandra Fröhlich. Nel 2014 la scrittrice pubblicò il sequel dal titolo: “In viaggio con i russi”. Una storia in cui l’avvocato di Amburgo Paula si reca a Kiev per riconciliarsi con il marito russo Artjom e lì apprende che lui è scomparso, così va a cercarlo aiutato da sua suocera. Poi, nel 2016 ecco il giallo di grande successo: “Si muore sempre”. E ancora, nel 2019, il romanzo: “Dreck am Stecken”. L’omicidio di Alexandra Fröhlich ha sconvolto l’intero mondo letterario della Germania, non solo la città di Amburgo.