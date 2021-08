Afghanistan, i talebani conquistano Kunduz. Paese nel caos dopo la partenza delle truppe Nato

Kunduz è caduta in mano ai talebani, conquistati tutti i punti chiave della città. L’annuncio era stato dato dagli insorti studenti estremisti del Corano, ed è stata confermata anche da un giornalista della France Press.

La presa di Kunduz non è stata semplice da parte degli insorti, così come la difesa dell’esercito afgano è stata feroce fino alla fine. Ma, come, nel 2016 e nel 2016, la seconda città per importanza del paese dopo Kabul è caduta. E l’offensiva talebana continua, visto che fonti locali parlano di ‘feroci combattimenti’ nella città di Shar-e-pul.

L’Occidente non rimane a guardare. Non si tratta però di un piano di intervento, ma piuttosto di un piano di fuga. La Gran Bretagna, infatti, ha invitato i propri connazionali ha lasciare immediatamente il paese per il timore di rappresaglie o di atti violenti. Ed anche da parte statunitense è arrivato lo stesso invito. Non solo. E’ stato anche fortemente sconsigliato, da parte dei due uffici per gli affari esteri, di recarsi nel paese asiatico.