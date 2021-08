Afghanistan, Usa intercettano razzi contro l’aeroporto di Kabul. Oggi vertice a Washington

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un’alba di paura a Kabul, scossa da cinque razzi diretti verso l’aeroporto della capitala afghana dove rimangono ormai poche centinaia di militari americani intenti a lasciare il Paese nelle ultime ore utili. Le testate sono però state intercettate dai sistemi di difesa americani: esplodendo in aria, non hanno quindi mietuto vittime o provocato danni a cose o persone, secondo quanto si è appreso fino ad ora. Si tratta del secondo attacco sventato in appena due giorni a Kabul, diventata ormai campo di battaglia della guerra degli Stati Uniti all’Isis-K, che minaccia le operazioni di evacuazione a due giorni dalla scadenza del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. Solo ieri un raid americano ha neutralizzato un gruppo di terroristi kamikaze a bordo di un’autobomba provocando però anche la morte di almeno 9 persone – tutti civili – tra cui 6 bambini.

La conferma del tentato attacco missilistico, sferrato nelle primissime ore del mattino probabilmente da una delle sigle terroristiche presenti nel Paese, è arrivata anche dalla Casa Bianca. In un comunicato della portavoce del presidente Usa Joe Biden si specifica che “le operazioni continuano senza interruzioni”. E mentre i talebani assicurano che consentiranno agli afghani autorizzati di lasciare il Paese, Washington si prepara a ospitare oggi un incontro virtuale con i maggiori partner sull’Afghanistan. Sul tavolo gli sforzi portati avanti dal 14 agosto ma anche l’approccio all’evolversi della situazione nel Paese. Sarà presente anche l’Italia.

Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Ventotene, dove ha celebrato gli 80 anni del Manifesto che ha posto le basi per l’Europa unita, ha richiamato i leader dei 27 Stati membri alle loro responsabilità sull’accoglienza a chi è arrivato e arriverà dall’Afghanistan, Paese appena abbandonato dall’Occidente. “L’ Ue esprime solidarietà agli afghani che perdono i diritti ma non vuole accoglierli: è sconcertante” ha tuonato il capo dello stato sottolineando come questo atteggiamento non sia “all’altezza del ruolo e dei valori dell’Unione”.