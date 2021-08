Runner in gara alla Strafexpedition inciampa e sbatte la testa. Soccorso in eliambulanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova da ieri mattina sotto osservazione all’ospedale Santa Chiara di Trento un runner partecipante all’edizione 2021 della Strafexpedition, scivolato sul tracciato andando a sbattere il capo su dei sassi e quindi soccorso con la massima urgenza.

Lo sportivo di 67 anni di età è stato raggiunto da un’eliambulanza prima delle 13 di ieri, in territorio altopianese di Lusiana Conco, e dopo le prime cure sul posto si è deciso di trasportarlo via cielo nel polo ospedaliero del capoluogo trentino.

Lì è stato sottoposto agli esami diagnostici del caso e ad approfondimenti per monitorare le sue condizioni di salute dopo la pericolosa “botta” subita. Sembrerebbe superato lo stato confusionale iniziale in conseguenza della caduta, avvenuta mentre il navigato atleta delle corse in montagna scendeva dal Bivio Italia verso il Rifugio Tre Fontane. L’elicottero del 118 inviato nella zona è atterrato in un prato nei pressi di Malga Galmarara.

L’uomo ferito domenica è un rodigino di Lendinara, le sue iniziali sono E.G., e si tratta di un appassionato di lungo corso di questo tipo di gare. Gli organizzatori dell’evento hanno gestito al meglio la situazione imprevista, e molti tra i partecipanti alle quattro distanze di gara – oltre 400 gli iscritti – hanno chiesto informazioni all’arrivo sul “collega”, dopo aver visto il velivolo di emergenza volare sopra il tracciato.