Alessia Piperno è stata liberata. Lo ha annunciato Palazzo Chigi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alessia Piperno, la travel blogger arrestata in Iran a fine settembre, è stata liberata. Lo ha annunciato Palazzo Chigi tramite una nota in cui viene scritto: “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata”. Il motivo dell’arresto della ragazza, avvenuto il 28 settembre, non è ancora chiaro. Piperno era stata rinchiusa nel carcere di Evin, dove il 16 ottobre era scoppiato un incendio a seguito di scontri nel penitenziario, che hanno provocato 4 morti.

Soddisfazione da parte del Governo. Giorgia Meloni, durante l’incontro a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto: “Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornando a casa. Volevo ringraziare i nostri servizi di Intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza”.

Le relazioni diplomatiche tra Italia ed Iran non solo andranno avanti, ma verranno anche ampliate. Lo ha sostenuto il ministro degli esteri iraniano Hossein Amirabdollahian in un colloquio telefonico con Antonio Tajani, titolare alla Farnesina. Dopo essersi congratulato con Tajani per la nomina a ministro degli Esteri, Amirabdollahian ha auspicato un ampliamento delle relazioni non solo politiche, ma anche economiche e culturali tra i due paesi. Nella telefonata i due ministri hanno parlato anche della guerra in Ucraina, e Amirabdollahian ha spiegato che l’Iran continuerà gli sforzi per favorire una soluzione diplomatica del conflitto, ritenuto “principio immutabile”.