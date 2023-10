Allerta terrorismo, l’Italia e altri 8 Paesi Ue aumentano i controlli alle frontiere

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi oggi infatti ha informato il suo omologo sloveno Poklukar che l’Italia ha deciso di attuare controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia a causa del cambiamento della situazione in Europa e nel Medio Oriente. “Obiettivo della misura, ha spiegato Piantedosi è la prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata”, si legge in un comunicato del ministro dell’Interno sloveno.

In Francia oggi gli aeroporti di Lille, Lione e Tolosa sono stati evacuati a seguito di un allarme bomba. La Reggia di Versailles è stata evacuata per la terza volta in 5 giorni sempre per una allerta bomba. Anche l’aeroporto belga di Ostenda è stato evacuato a seguito di una mail di minacce di presenza di ordigni: circa 150 passeggeri atterrati al momento dell’allarme si trovano ora bloccati a bordo in attesa che le operazioni di verifica siano completate. L’aeroporto è attualmente sottoposto a una perquisizione completa e i servizi di sicurezza sono impegnati a monitorare la situazione.