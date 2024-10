Alluvione di Valencia: oltre 150 le vittime. La vicinanza di Mattarella al popolo spagnolo

Bandiere a mezz’asta alla sede della Commissione europea di Bruxelles in segno di rispetto e di ”solidarietà con il popolo spagnolo” per le oltre cento vittime delle alluvioni che hanno colpito la Spagna e in particolare la provincia di Valencia. Al momento si parla di 158 vittime. Il bilancio purtroppo non è ancora definitivo, perché mancano all’appello ancora tantissime persone: 120mila gli sfollati. Nelle ultime ore la polizia nazionale ha arrestato 39 persone ritenute i presunti autori di atti di saccheggio nelle zone colpite dall’alluvione.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha espresso vicinanza al popolo spagnolo in occasione della 100esima giornata del Risparmio: “Il nostro pensiero va ai dispersi e alle loro famiglie, nonché alle squadre di soccorso che lavorano senza sosta in condizioni particolarmente difficili”. “In un momento di così grave lutto per l’amico popolo spagnolo, – ha aggiunto Mattarella- desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza”.

Anche Papa Francesco ha espresso la sua “vicinanza alla gente di Valencia”, “in questo momento di catastrofe”. “Prego per loro”, ha detto riferendosi alle vittime e a tutta la popolazione, in un video indirizzato alla diocesi spagnola.