Argentina, uomo punta pistola contro la vicepresidente Kirchner: arrestato

A Buenos Aires un uomo è stato arrestato dopo aver puntato una pistola contro la vice presidente Cristina Kirchner, 69 anni, che stava scendendo dalla sua auto. A confermare la notizia il ministro della sicurezza Anibal Fernandez.

Grazie alle immagini trasmesse da diversi canali televisivi è stato possibile vedere l’immagine di una persona che mira alla testa della Kirchner mentre scende dall’auto che l’ha accompagnata a casa. L’uomo si è avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla, in attesa per salutarla e chiederle un autografo. Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha rivelato che l’attentatore, un cittadino brasiliano di 35 anni, “ha premuto il grilletto” contro la 69enne “ma il colpo non è partito”.

Centinaia di attivisti si erano radunati dalla scorsa settimana davanti all’abitazione della Kirchner accusata di frode e corruzione relative all’aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte di Santa Cruz (sud), durante i suoi due mandati presidenziali (2007-15). L’accusa ha chiesto una condanna a 12 anni di reclusione e l’interdizione a vita dai pubblici uffici.

Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha chiesto alla magistratura del Paese di indagare sul fallito attentato alla vicepresidente il prima possibile. “Ho parlato con il giudice che sta indagando sull’incidente. Le ho chiesto di accertare fatti e responsabilità il prima possibile”, ha detto Fernandez nel suo discorso.