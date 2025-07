Usa, Elon Musk annuncia la nascita di un terzo partito: l’America Party

“Con un rapporto di 2 a 1 avete votato per un nuovo partito politico. E lo avrete. Oggi l'America Party è nato per restituirvi la libertà”. La svolta arriva dopo l'approvazione in Congresso del 'big beautiful bill', il budget fortemente voluto da Donald Trump e altrettanto fortemente criticato da Musk. Firmando il provvedimento alla Casa Bianca, il presidente ne ha tessuto le lodi affermando che è in grado di lanciare l'età dell'oro. Per il miliardario, invece, è una misura in grado di far fare bancarotta agli Stati Uniti.

Il 4 luglio Musk aveva indetto un sondaggio su X per chiedere agli americani se fossero d'accordo con la fondazione di un nuovo partito nel panorama politico nazionale e il sì è arrivato dal 65% dei votanti.

A giugno, all'apice delle tensioni con Trump, Musk aveva già valutato la possibilità di fondare un nuovo partito che avesse “a cuore gli interessi degli americani”. Il nuovo partito politico che Elon Musk ha dichiarato di volere e potere finanziare potrebbe inizialmente concentrarsi su una manciata di seggi del Congresso, che però potrebbero rivelarsi decisivi nel voto sulle questioni nazionali più importanti. A suggerirlo è stato lo stesso patron di Tesla in un altro post su X, mentre continuava la disputa con Trump sul disegno di legge sulla spesa pubblica che il presidente ha poi firmato.