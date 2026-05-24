Assalto alla Casa Bianca, il Secret service uccide l’aggressore: è un 21enne con disturbi mentali

Attimi di terrore alla Casa Bianca alla fine di una giornata dedicata a negoziare con l'Iran per un accordo per la pace. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret service a uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca. Gli agenti sono tempestivamente intervenuti per neutralizzarlo, dopo che l'assalitore è riuscito a sparare tra i 10 e i 20 colpi di pistola. I fatti sono avvenuti intorno alle 18.10 ora locale. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un passante che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. È stato identificato come Nasir Best, un giovane di 21 anni già noto alle forze dell’ordine. In almeno due occasioni, l'anno scorso, era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere “Dio”, episodio che aveva portato al suo ricovero all'Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. In seguito a questi fatti, un giudice gli aveva imposto, con provvedimento giudiziario formale, di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.

Secondo quanto riportano media locali, aveva dunque disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù, ma anche Bin Laden, e sui social aveva espresso più volte il desiderio di fare del male al presidente Donald Trump. Al momento dell'assalto, alcuni giornalisti erano in diretta dai giardini della Casa Bianca quando si sono udite decine di colpi di arma da fuoco. Immediatamente è scattato il lockdown e tutti i cronisti sono stati fatti entrare nella briefing room per garantire loro riparo. Gli agenti del Secret service che erano all'interno del perimetro della Casa Bianca si sono subito messi in moto. Immediata anche la risposta dell'Fbi: “Siamo sul posto e stiamo offrendo aiuto”, ha subito dichiarato il capo dell'Fbi Kash Patel.

Sul fronte delle cause del gesto, non è ancora chiaro cosa abbia spinto Best ad agire. Le indagini sono alle fasi iniziali e i dettagli disponibili sono pochi. La polizia ha recuperato l'arma, un revolver, con cui l'assalitore ha colpito. Gli spari hanno riacceso il timore di attentati contro Trump dopo l'incidente di poche settimane fa alla cena dei giornalisti corrispondenti all'hotel Hilton di Washington e i due attentati di cui il presidente è stato vittima.

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il tentativo di aggressione non ha creato alcun problema a Trump, barricato all'interno dell'edificio a occuparsi dei negoziati di pace con l'Iran. Un'ora prima dell'incidente, il presidente sul suo social Truth aveva annunciato che un accordo con Teheran era a portata di mano e che a stretto giro sarebbero stati resi noti i contenuti, con i dettagli ancora in via di finalizzazione. Dopo che l'aggressore è stato neutralizzato il presidente americano ha dichiarato: “Aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l'edificio più sacro del nostro Paese”.