Attacco russo a un minibus, 9 morti. Putin annuncia il primo vertice russo-arabo il 15 ottobre

Un attacco russo contro un minibus che trasportava civili nell’Ucraina settentrionale ha causato nove morti e quattro feriti. Lo ha reso noto l’amministrazione militare della regione di confine di Sumy su Telegram, pubblicando le foto del minibus colpito. Poi nella notte le difese aeree russe hanno abbattuto due droni ucraini: uno sul territorio della regione di Belgorod e uno sul territorio della regione di Kursk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rinnovato la sua richiesta all’Unione Europea di aumentare la pressione sulla Russia, nel caso in cui Mosca non accetti “un cessate il fuoco totale e incondizionato. L’appello è stato lanciato al termine di un incontro con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in cui si è parlato anche del 17° pacchetto di sanzioni europee in preparazione contro Mosca.