Sinner batte Paul e vola in finale domani contro Alcaraz. Oggi Jasmine Paolini – Coco Gauff

Una vittoria in rimonta per il tennista azzurro che aveva perso il primo set con un netto 6-1. Sinner ha cambiato marcia tornando a comandare negli scambi e ritrovando l’aiuto del servizio. Domani pomeriggio alle 17.00 Jannik tornerà in campo contro Carlos Alcaraz per la sua 25esima finale Atp in carriera. La finale di Roma sarà l’undicesimo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz: il bilancio nei precedenti è 6-4 per lo spagnolo che ha vinto gli ultimi tre match. Carlos Alcaraz ha infatti battuto Lorenzo Musetti nella prima semifinale col punteggio di 3-6; 6-7.

Sinner ha commentato la vittoria in semifinale contro Paul ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, ma in finale dovrò alzare il livello. Problema fisico? È la vescica, non sono preoccupato – E poi in merito al suo avversario di domani ha aggiunto – Carlos sta servendo meglio e gioca con maggiore sicurezza, so come imposterà la partita e proverò a prepararmi al meglio. Sarà un ottimo test per capire il mio livello, incontrarlo prima di Parigi è positivo”.