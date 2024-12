Attentato in Germania, auto sui mercatini di Natale. Almeno 5 morti e decini di feriti

Secondo il Wall Street Journal il sospettato saudita è un attivista anti-Islam che aveva condiviso contenuti pro-Israele sui social media in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Per il quotidiano, l'uomo gestiva un sito web e canali di social media in cui metteva in guardia contro l'Islam e discuteva dei diritti delle donne. Avrebbe inoltre mostrato sostegno al partito tedesco di estrema destra anti-immigrazione Afd.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che i fatti al mercatino di Natale di Magdeburgo lasciano presagire il peggio. “I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco e al fianco del popolo di Magdeburgo”, ha scritto il cancelliere sul suo profilo X in cui ha anche espresso “ringraziamenti agli operatori di soccorso impegnati in queste ore cariche di ansia”. “I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco e al fianco del popolo di Magdeburgo”, ha scritto il cancelliere sul suo profilo X in cui ha anche espresso “ringraziamenti agli operatori di soccorso impegnati in queste ore cariche di ansia”. che aveva condiviso contenuti pro-Israele sui social media in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Per il quotidiano, l'uomo gestiva un sito web e canali di social media in cui metteva in guardia contro l'Islam e discuteva dei diritti delle donne. Avrebbe inoltre mostrato sostegno al partito tedesco di estrema destra anti-immigrazione Afd.

, di un cospirazionista americano come Alex Jones e dell'attivista di destra britannico Tommy Robinson. Il quotidiano tedesco riporta un post su X del presunto attentatore: “Se ascolti qualcuno come Tommy Robinson o anche Elon Musk.. Se senti qualcosa sull'islamizzazione, penserai: 'Loro due sono teorici della cospirazione'. Ma posso dire per esperienza che tutto ciò che dice Robinson, Musk, Alex Jones, o chiunque sia descritto dai media tradizionali come un radicale o estremista di destra, sta dicendo la verità”.ha aggiunto Der Spiegel.