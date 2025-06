Sinner fuori al 2° turno all’Atp Halle, Bublik vendica i Quarti del Roland Garros

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle Jannik Sinner si è arreso dopo oltre due ore di gioco al kazako Aleksandr Bublik che si è aggiudicato la vittoria per 6-3 3-6 4-6. È stata una partita di luci ed ombre per Sinner che non perdeva prima dei quarti di finale da ben 19 tornei consecutivi e non perdeva così presto in un torneo dal 16 agosto 2023.