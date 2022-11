Bombardamenti continui su Kherson. Stoltenberg: “Sosterremo l’Ucraina fino alla fine”

Il conflitto in Ucraina giunge al suo 279esimo giorno. Sono tre giorni che le sirene di allarme aereo suonano nella città di Kherson e il presidente ucraino Zelensky tuona: “In questi giorni, come tutti i santi giorni, gli occupanti hanno attaccato di nuovo Kherson e i suoi distretti. In una sola settimana, il nemico ha bombardato 258 volte 30 diversi insediamenti di Kherson. Gli attacchi hanno danneggiato anche una stazione di pompaggio che fornisce acqua alla città di Mykolaiv. Seminare devastazione ovunque è la vera essenza delle persone che hanno accidentalmente preso possesso della Russia e da 20 anni nel loro Paese regna la devastazione, che rimane solo dopo le guerre”.

Oggi in Romania riunione dei ministri degli Esteri della Nato. “Ci incontriamo a Bucarest in un momento critico per la nostra sicurezza e il messaggio di oggi è chiaro: la Nato è qui, la Nato è vigile” ha detto il segretario dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, al congresso Aspen aggiungendo – Sosterremo l’Ucraina fino alla fine, non arretreremo. La guerra di Putin non ci ha fatto dimenticare altri partner, come Georgia, Moldova e Bosnia-Herzegovina che sosterremo, in modo che possano difendersi”.