Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma, Meloni: “Investimenti per 10 miliardi”

Al vertice di due giorni a Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina la premier Giorgia Meloni ha dichiarato: “Vogliamo immaginare già ora un’Ucraina ricostruita, libera e prospera” ha detto la presidente del Consiglio che ha anche annunciato investimenti per 10 miliardi. “L’Italia può essere protagonista nella ricostruzione dell’Ucraina non per la costanza, la chiarezza, con la quale fin dall’inizio si è schierata dalla parte giusta della storia, ma anche per il suo solido e straordinario tessuto produttivo”. Il vertice punta infatti a reperire fondi, investimenti, e organizzare la rinascita dell’Ucraina dopo il conflitto.

La premier ha accolto nella capitale, per la Ukraine Recovery Conference, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, giunto alla Nuvola di Fuksas con la moglie Olena Zelenska. Durante la conferenza la presidente del Consiglio si è anche collegata con i cosiddetti Volenterosi, a Londra: “L’unità dell’Occidente è fondamentale perché quanto facciamo noi europei e quanto fa Trump è complementare per costruire una pace giusta e duratura”.