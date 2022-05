Bombardamenti in Lugansk, almeno 60 civili dispersi. Zelensky oggi in videoconferenza al G7

Sono almeno 25.500 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'esercito di Kiev nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca. Zelensky sostiene inoltre che la Russia stia imitando il regime nazista in modo fanatico e maniacale, riproducendone i dettagli. Torna intanto a parlare il leader del Cremlino Putin alla vigilia della festa del 9 maggio: “E’ un dovere di tutti prevenire la rinascita del nazismo, che ha portato così tanta sofferenza a persone di diversi Paesi: è necessario preservare e trasmettere ai posteri la verità sugli eventi degli anni della guerra, i valori spirituali comuni e le tradizioni di amicizia fraterna”, si legge nel messaggio”. Putin si è inoltre congratulato con i leader di altri Paesi e i connazionali in occasione del 77esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra mondiale, la Grande guerra patriottica, come la chiamano in Russia.

, che intanto ringrazia la Croce Rossa e le Nazioni Unite per aver aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione di più di 300 persone dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Il comandante dei marine ucraini, asserragliati all'interno dello stabilimento assieme ai soldati, lancia però un appello: “Noi combattiamo per le nostre vite e il mondo sta a guardare come in un reality:“. Zelensky assicura che si sta lavorando per farli uscire.