Carlo d’Inghilterra positivo al Covid-19. Buckingham Palace: “Elisabetta II sta bene”

Allarme a Buckingham Palace dopo la notizia della positività al Covid-19 del principe Carlo d’Inghilterra.

L’erede al trono britannico della regina Elisabetta, 72 anni, era in isolamento in Scozia da alcuni giorni. La sua consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, è stata sottoposta al test, ma è risultata negativa. Il principe Carlo è così il secondo reale d’Europa a risultare positivo, dopo il principe Alberto di Monaco. I due si sono incontrati a inizio marzo.

Al momento la coppia resta in auto isolamento nel castello scozzese di Balmoral e viene esclusa la necessità di un trasferimento in ospedale. “Non è stato ancora possibile accertare da chi il principe abbia preso il virus”, ha riferito il portavoce citando fonti mediche. Carlo e Camilla restano ora isolati a Balmoral con un piccolo gruppo di persone del loro staff.

Secondo quanto precisato da una dichiarazione diffusa da un portavoce dalla sua residenza ufficiale londinese di Clarence House, il principe di Galles manifesta al momento sintomi lievi e “per il resto è in buona salute”. Le sue condizioni non destano dunque allarme, secondo il portavoce.



E subito si è diffusa la preoccupazione per la salute di Elisabetta II: fonti della corte britannica, puntualizzando che l’erede al trono ha visto per l’ultima volta sua madre, la quasi 94enne regina Elisabetta, “prima del 13 marzo”. La regina si trova, a sua volta, in isolamento nel castello di Windsor. Nei giorni successivi, hanno aggiunto le fonti, ha avuto solo alcuni singoli incontri privati con conoscenti, funzionari e dignitari, prima di trasferirsi in auto-isolamento precauzionale con la consorte Camilla nella residenza di Balmoral.

Elisabetta II sta bene: ha poi assicurato un portavoce di Buckingham Palace. “Sua Maestà la Regina è in buona salute”, conferma la portavoce, ribadendo quanto già riferito dallo staff di Carlo secondo cui l’ultimo contatto diretto fra madre e figlio è stato “un breve incontro la mattina del 12 marzo” dopo una cerimonia d’investitura per la consegna di alcune onorificenze. Al momento, secondo Buckingham Palace, la sovrana – che il mese prossimo compirà 94 anni – “sta seguendo ogni consiglio adeguato” dei medici a tutela del “proprio benessere”.