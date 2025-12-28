Cinema, addio a Brigitte Bardot. “La donna più bella del mondo” si è spenta a 91 anni

Il cinema internazionale dice addio Brigitte Bardot, morta a 91 anni. Figura leggendaria, l’attrice che ha segnato un’epoca con la sua bellezza e la sua personalità, si sarebbe spenta nella sua casa della Madrague, sulla spiaggia di Saint-Tropez. A darne l’annuncio è stata la fondazione che porta il suo nome, fondata dalla stessa attrice nel 1986.

Icona del cinema. Così era BB. Chi ha avuto la fortuna di seguirla nel corso della sua carriera ha sempre ammirato la sua bellezza. Tutti gli altri – quelli nati dopo – hanno goduto solo delle immagini. Fatto sta che Bardot, definita la donna più bella del mondo, aveva incantato le platee internazionali in film e canzoni celebri prima di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi alla difesa degli animali. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più iconiche del cinema del Novecento, capace di segnare un’epoca ben oltre il grande schermo.

Gli anni Cinquanta e Sessanta. Sono quelli in cui Bardot diviene una star internazionale, lavorando con alcuni dei più importanti registi europei e imponendo uno stile inconfondibile che influenzò moda, costume e cultura pop. Protagonista indiscussa di decine di film – da “Babette va alla guerra” (1959) a “La verità e Contempt” – Bardot non fu soltanto una presenza magnetica sullo schermo, ma anche un’icona di stile e una delle figure più riconoscibili del cinema europeo del Novecento.

E adesso a ricordarla sono in tanti. Come tanti sono i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Tra tutti, quello del presidente francese Emmanuel Macron che, su X, scrive: “I suoi film, la sua voce, la sua fama abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto che divenne Marianne: Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Un’esistenza francese, uno splendore universale. Ci ha commosso. Piangiamo una leggenda del secolo”. Dall’Italia, invece, il messaggio del vicepremier Matteo Salvini, che definisce Bardot “stella senza tempo, ma soprattutto donna libera, anticonformista, protagonista di battaglie coraggiose in difesa delle nostre tradizioni”.