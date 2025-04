Cinema, addio a Val Kilmer. L’attore noto per “Top Gun” e “Batman” è morto a 65 anni

È morto a Los Angeles a 65 anni l’attore Val Kilmer, noto per i suoi ruoli in Top Gun, Batman e The Doors. La causa è stata la polmonite secondo quanto riferito dalla sua famiglia e secondo quanto riferisce il New York Times. Kilmer era guarito da un cancro alla gola diagnosticato nel 2014, che gli aveva “tolto la voce”.

Dopo gli esordi da attore teatrale, si era fatto notare negli anni Ottanta come “bello e dannato” prima nelle commedie come Top Secret! (1984) e Scuola di geni (1985), poi nei film d’azione. Fu Iceman in Top Gun e nel sequel Maverick, fortemente voluto da Tom Cruise nel 2022; poi Batman in Batman Forever. Oltre a questi importanti ruoli, impersonò Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone. Il regista disse di lui: “La maggior parte degli attori riconosce che c’è qualcosa di diverso in Val rispetto a ciò che si vede. Ciò che Val ha come attore è qualcosa che hanno gli attori davvero grandi, la capacità di far sembrare tutto un’improvvisazione”.

Nato a Los Angeles l’ultimo giorno del 1959, Kilmer aveva origini scozzesi, irlandesi, svedesi e tedesche. Dopo il divorzio dei genitori trascorse gran parte della sua infanzia nella San Fernando Valley col padre e i fratelli. Frequentò la Chatsworth High School, insieme agli attori Kevin Spacey e Mare Winningham. Passò quindi alla Berkeley Hall School, una scuola cristiano scientista di Beverly Hills, e infine divenne la persona più giovane del tempo ad essere accettata alla facoltà di arte drammatica della Juilliard School. Ancora studente fu notato da Francis Ford Coppola, che gli propose un ruolo nel film I ragazzi della 56ª strada del 1983, ma l’attore rifiutò per evitare che il suo allontanamento causasse lo scioglimento della società teatrale di cui faceva parte all’epoca.