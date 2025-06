Musica, teatro, libri e cinema: al via gli appuntameti di “Valdagno Estate Diffusa 2025”

Quindici appuntamenti con la musica, quattro presentazioni di libri, sei spettacoli teatrali. Ma anche cinque occasioni per conoscere il territorio e più di venti proposte per bambini e ragazzi. E poi ancora tredici proiezioni cinematografiche sotto le stelle, eventi di piazza e le tante escursioni della Biblioteca nei parchi. Tra centro storico, contrade e luoghi insoliti, sarà davvero “Valdagno Estate Diffusa 2025“. Un ricco cartellone di eventi resi possibili dalla collaborazione tra numerose reltà, tra le quali il Comune, il Museo Civico Dal Lago e la Biblioteca Civica.

Oltre a tante conferme – da Vivinatura a Teatro in casa, da Libri da cortile a Piazze in scena, dalla Festa spagnola a Femminile singolare (spostato a settembre) – non mancheranno le novità: la musica in centro di “Valdagno Express” (21 giugno), “Valdagno Comics and Games” (29 giugno), il concerto di Alessandro Lora in Favorita (11 settembre) e il ritorno del cinema all’aperto anche a Palazzo Festari. Alla novantina di appuntamenti segnalati in rassegna, si aggiungono poi ulteriori opportunità, proposte ad esempio da Biblioteca e Progetto Giovani, sagre e incontri che animeranno l’estate valdagnese.

I tanti appuntamenti musicali si apriranno sabato 21 giugno con la “Festa della musica”, mentre il centro storico si animerà con “Valdagno Express” a cura delle Botteghe del centro. Palazzo Festari sarà teatro dei concerti del Complesso Strumentale Città di Valdagno (22 giugno) e dei cori Città dell’Armonia e El Vajo di Chiampo (29 giugno). Le strade e le piazze si animeranno invece con “Valdagno Che Suona Summer” (9 e 23 luglio) e con la Festa spagnola (30 agosto). Suggestivi saranno gli appuntamenti con il concerto all’alba a Castelvecchio (27 luglio) e con “InCanto” di Alessandro Lora alla Favorita (11 settembre, prevendite già aperte). Torna poi il Festival di musica d’autrice “Femminile Singolare” che si sposta al Teatro Cinema Super e verrà aperto dal concerto di Cristina Donà e Saverio Lanza (20 settembre, prevendite già aperte).

Per quanto riguarda la letteratura, come da tradizione, ci sarà spazio per la presentazione di “Libri da cortile” in collaborazione con la libreria Liberalibro. Si parte il 19 giugno con Michelangelo Rossato, per proseguire poi con Mara Carollo (1 luglio), Carlo Pizzati (8 luglio) e Livio Galla (22 luglio). Per gli amanti della lettura, appuntamento anche il 28 giugno con il “Silent Reading Party” negli spazi del complesso di Villa Valle e con la “Biblioteca al parco” nei martedì e venerdì mattina di luglio e agosto.

Anche quest’anno luoghi insoliti diventeranno palcoscenici per il “Teatro in casa“. L’esordio, il 26 giugno, è affidato a “Fola de raisa” di Eleonora Fontana e Davide Peron nel cortile di Carlotto. Il 24 luglio sarà protagonista Beatrice Niero in località Monte Albieri a Castelvecchio (24 luglio) per chiudere poi con Marco Tizianel in contrada Santi (8 agosto). Non mancheranno le proposte per i più giovani grazie allo spettacolo “Miele di Bombo” (5 luglio) e alla classica giornata dedicata al teatro di strada “Piazze in scena” (19 luglio).

Per gli amanti del grande schermo tornano gli appuntamenti con il cinema all’aperto curati dal Teatro Cinema Super. Tre le rassegne proposte in tre luoghi della città: al Baito – area eventi ex inceneritore – dal 13 giugno con “Rome as you are”; presso Autovisper, a partire dal 20 giugno, con “Le motorizzate”; nel cortile di Palazzo Festari, dall’11 luglio, con “I soliti ignoti”. “Passi” è invece la rassegna che invita a scoprire il territorio con passeggiate e silent play in programma tra Castelvecchio (27 giugno), la Città sociale (25 luglio) e il Museo delle macchine tessili (31 luglio). Tra le novità, dal 21 al 27 luglio, la “Settimana dei raccoglitori” per imparare a conoscere le erbe spontanee a Castelvecchio.

Protagonisti dell’estate saranno poi giovani e ragazzi con un trekking sotto le stelle (14 luglio), tiro con l’arco (21 luglio), un gioco interattivo in città (28 luglio) e attività nelle contrade (25 giugno e 2 luglio). Dal primo luglio torneranno gli appuntamenti di “Vivinatura”, con i laboratori al Parco la Favorita, mentre ad agosto ad animare le mattine di lunedì e giovedì ci penseranno i giochi e le attività del Ludobassotto. Il 20 settembre il centro il colorerà invece con “Dipinginterra” a cura delle Botteghe del Centro.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.