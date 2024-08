Conflitto russo – ucraino, Zelensky: “Avanziamo nel Kursk, controlliamo 74 comunità”. Evacuati altri 2.000 civili

Il portavoce delle forze militari ucraine Dmytro Lykhoviy ha annunciato, in una intervista a Politico, che la Russia ha riposizionato alcune unità militari dalle regioni ucraine occupate di Zaporizhzhia e Kheron all’oblast di Kursk, per difendere il territorio russo dall’incursione ucraina.

Una dichiarazione che trova conferma anche nelle parole del presidente ucraino Zelensky che annuncia l’avanzata nel Kursk e il controllo di 74 comunità. “Sono costantemente in contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e ricevo resoconti sulla situazione in prima linea e sulle nostre operazioni nella regione di Kursk. Nonostante le battaglie difficili e intense, le nostre forze continuano ad avanzare nella regione di Kursk e il ‘fondo di scambio’ del nostro stato sta crescendo. Lo sviluppo di soluzioni umanitarie per questi territori continua”. Intanto altri 2.000 civili hanno lasciato nelle ultime 24 ore le aree dei combattimenti in corso nella regione russa di Kursk, dove dal 6 agosto è in corso un’incursione delle forze ucraine.