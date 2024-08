Il Milan non sbaglia e vince il Trofeo Berlusconi. Finisce 3 a 1 contro il Monza

A decidere il match le reti di Saelemaekers (11'), Jovic (46') e Reijnders (56'), prima del momentaneo pareggio di Maldini.

La seconda edizione del Trofeo dedicato al compianto ex presidente rossonero e biancorosso va dunque al Milan che ha dimostrato – qualora ce ne fosse ancora bisogno – di essere pronto per l'inizio del campionato. Fonseca rimescola le carte e schiera un undici tra titolari e seconde linee: Terracciano, Adli, Musah e Saelemaekers hanno una chance importante al fianco di Leao, Loftus-Cheek e Morata, al debutto in maglia Milan. I rossoneri aggrediscono subito la partita con le accelerazioni di Leao, poi passano all'11': Loftus-Cheek pesca Saelemaekers che segna di rabona, complice una deviazione decisiva di Carboni. Maldini poi pareggia sull'assist di Vignato. Si va al riposo sull'1 a 1.

Al ritorno in campo Fonseca cambia tutti gli undici: dentro Torriani e Liberali, ma anche Theo Hernandez e il neoacquisto Pavlovic. E il Milan colpisce subito: Okafor fa il Leao e calcia, bravo Jovic in tap-in dopo la respinta del portiere. I rossoneri flirtano col tris e lo centrano al 56', con la punizione potente e imparabile di Reijnders. I ritmi calano, con le squadre completamente ridisegnate, e il Monza ci prova: bravissimo Torriani sul tentativo di Dany Mota. Ma con c'è tempo per altre emozioni e la sfida si chiude sul 3-1.

A fine gara, Paulo Fonseca non può che essere soddisfatto del precampionato del suo Milan, anche se c'è ancora un po' di lavoro da fare: “Abbiamo solo cinque settimane di lavoro alle spalle, ci manca parecchio, ma possiamo già intravedere qualcosa – ha detto il tecnico portoghese -. La squadra sta bene. Abbiamo giocato con due squadre diverse stasera e abbiamo tanto da migliorare, ma sono soddisfatto perché i giocatori cercano di fare ciò su cui abbiamo lavorato in queste settimane”.