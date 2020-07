Coronavirus, record di casi negli Stati Uniti. Coprifuoco in Florida e Texas

E’ record di casi di coronavirus negli Stati Uniti, dove sono state registrate ben 53.069 infezioni nelle ultime 24 ore, con un incremento dell’87% nelle ultime due settimane, mentre in totale sono 2.735.339 i contagi in tutto il Paese. L’impennata di casi nel Paese arriva alla vigilia del 4 luglio, l’Independence Day, quando migliaia di americani si ritrovano per celebrare l’anniversario patriottico.

Misura drastiche in Florida ed in Texas. Nel Sunshine State, Il coprifuoco entrerà in vigore a Miami dalle 22 alle 6. Il sindaco della contea, Carlos Gimenez, ha sottolineato che l’ordine durerà fino a nuovo avviso. Sono esenti solo i lavoratori essenziali, inclusi personale medico e di primo soccorso, i lavoratori dei servizi di consegna di cibo e i giornalisti. Il primo cittadino firmerà anche un ordine per revocare la riapertura delle strutture di intrattenimento, come cinema, teatri, casinò, arene per concerti. I clienti dei ristoranti inoltre dovranno indossare la mascherine e potranno toglierle solo per mangiare.

Intanto il Texas, uno degli Stati più colpiti dalla nuova ondata di coronavirus, fa marcia indietro. Il governatore repubblicano Greg Abbott, stretto alleato di Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che obbliga a coprirsi il volto negli spazi pubblici nelle contee con 20 o più casi di Covid-19. Vietati inoltre i raduni con oltre 10 persone e obbligo di distanziamento sociale di sei piedi, l’equivalente dei due metri del sistema metrico decimale.