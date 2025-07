Previsioni 4-6 luglio: il gran caldo ha le ore contate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Si avvia verso la conclusione questa lunga ondata di calore che ha mantenuto le temperature sul vicentino ben oltre le medie da inizio giugno. Infatti dal nord Europa una discesa di aria fresca ed instabile sta giungendo sul centro Europa. Aria che valicherà le Alpi nella seconda parte di domenica portando diffusi temporali ed un generale crollo delle temperature su tutta la Pianura Padana.

Venerdi’ 4 luglio

Sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia fino al pomeriggio. In serata non si escludono formazioni temporalesche sulle Piccole Dolomiti e sul vicentino occidentale in sconfinamento verso l’alta pianura. Dato il caldo, rischio grandinate. Temperature stazionarie. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 24 e 37 gradi.

Sabato 5 luglio

Tra la tarda nottata e il primo mattino ci sarà un passaggio temporalesco che dalle Prealpi scivolerà verso le pianure ma qui andrà in esaurimento, lasciando spazio a schiarite già a metà-tarda mattina. Tra il pomeriggio e la sera nuova moderata instabilità sulle pedemontane e fascia prealpina. Primo calo delle temperature, i valori massimi non andranno oltre i 32-33 gradi.

Domenica 6 luglio

Dopo un inizio di giornata soleggiato, nel pomeriggio una decisa perturbazione temporalesca transiterà su tutto il vicentino da ovest a est portando localmente nubifragi, vento forte e possibili grandinate anche di grosse dimensioni. Crollo delle temperature, la sera in pianura valori intorno ai 17-19 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per i primi giorni della prossima settimana avremo molta variabilità a tratti associata a rovesci o temporali. Tuttavia anche nei momenti più soleggiati il clima sarà gradevole con temperature massime intorno ai 25-27 gradi in pianura.

