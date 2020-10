Covid, Donald Trump e Melania positivi

Anche Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al coronavirus. L’allarme era scattato alcune ore fa, quando una stretta collaboratrice del presidente, Hope Hicks, aveva contratto il covid.

La notizia è stata riportata dall’agenzia Bloomberg che, citando alcune fonti, aveva spiegato come la donna avesse volato a bordo dell’Air Force One proprio con Trump martedì scorso, per il primo dibattito con Joe Biden. Era quindi immediatamente scattata la quarantena sia per l’inquilino della Casa Bianca che per la moglie Melania, in attesa dei risultati dei tamponi che ora hanno confermato anche la loro positività.

“Hope Hicks che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva al covid-19, terribile!” aveva twittato il presidente. La Hicks – rende noto la Cnn – non solo ha recentemente viaggiato molte volte insieme al presidente, l’ultima volta per il dibattito a Cleveland, ma ha anche volato pochi giorni fa a bordo dell’elicottero presidenziale senza mascherina ed insieme ai più stretti collaboratori di Trump, compreso il genero Jared Kushner, mentre andavano ad un appuntamento elettorale in Minnesota.

Proprio negli Stati Uniti la situazione resta molto grave. La metà dei ristoranti di New York potrebbe chiudere nei prossimi due anni a causa della pandemia, facendo sparire 159.000 posti di lavoro. È la stima delle autorità contabili della città, secondo le quali il settore, che già opera con margini di guadagno stretti, è stato travolto dal coronavirus. Lo scenario peggiore è quello che la metà dei ristoranti della Grande Mela pre-pandemia possano chiudere entro un anno.