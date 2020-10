Previsioni meteo 2-4/10. Vento e forti piogge, attenzione in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

VENERDI’ 2 OTTOBRE

In mattinata vedremo il primo intenso peggioramento del tempo su tutta la provincia con rovesci e possibili temporali. Nella seconda parte della giornata la pioggia sarà più discontinua in pianura, mentre sui rilievi non ci sarà tregua. Rinforzo dei venti da sud-est con raffiche massime attorno ai 50-60 km/h. Temperature massime in calo.

SABATO 3 OTTOBRE

Durante la mattina un nuovo impulso perturbato carico di piogge abbondanti colpirà tutto il vicentino, accanendosi in particolar modo sulle vallate delle Piccole Dolomiti e del Monte Grappa dove in 48 ore si supereranno anche i 150 mm di pioggia. Rischio di frane e smottamenti in tutta la fascia prealpina. In pianura sono attesi generalmente 30-80 mm di pioggia. Vedremo una pausa dei fenomeni da metà pomeriggio con parziali schiarite del tempo verso sera. Estremi termici in pianura tra 12 e 18°.

DOMENICA 4 OTTOBRE

Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà nuvoloso sull’alto vicentino con pioviggini sparse intermittenti. In pianura il rischio di piogge sarà basso, tanto che si vedrà qualche “occhiata” di sole. Dal pomeriggio/sera un nuovo fronte perturbato porterà ancora fenomeni abbondanti. Leggera flessione delle temperature e neve sui 2000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì mattina sarà ancora perturbato. Da martedì generale miglioramento del tempo, il proseguo della settimana sarà all’insegna della variabilità. Temperature in linea col periodo.