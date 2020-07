Covid, l’Oms chiarisce: picco pandemico non ancora raggiunto

“La pandemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo raggiunto l’apice”. Ad affermarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Ci sono volute 12 settimane – ha proseguito – perché il mondo raggiungesse 400.000 casi di Covid-19. Ma ora, solo durante l’ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400.000 casi in tutto il mondo. In tutto contiamo 11,4 milioni di casi e oltre 535.000 vite perse”.

Anche se il numero di morti sembra essersi stabilizzato a livello globale, alcuni Paesi hanno fatto progressi significativi nella riduzione del numero di decessi, mentre in altri Paesi questi sono ancora in aumento. E’ il caso di America Latina e Caraibi, che si confermano nuovo epicentro della pandemia di Coronavirus, con oltre tre milioni di contagi accertati, cifra sfiorata anche negli Stati Uniti, che oggi registrano un nuovo record giornaliero con 60 mila infezioni in 24 ore.

Positivo al test il presidente brasiliano Jair Bolsonaro mentre Donald Trump ha dato il via al ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità che entrerebbe in vigore dal luglio 2021. E mentre Paesi come India e Iran fronteggiano a fatica un virus nel pieno del suo vigore, in Italia i contagi tornano a scendere: 138 contro i 208 del giorno precedente. Stop ai voli dal Bangladesh, è allarme per possibili focolai da rientri.