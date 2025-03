Crew Dragon agganciata alla Iss: presto a casa gli astronauti bloccati da 9 mesi

Missione compiuta per la navetta Crew Dragon Endeavour che si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. I quattro astronauti della missione Crew 10 sono a bordo, pronti a dare il cambio a Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della navetta Starliner arrivati a bordo dell’ Iss nel volo di collaudo della navetta Starliner della Boeing per restare una settimana e bloccati invece sulla Stazione da nove mesi, per un guasto alla loro navetta. Il loro viaggio di ritorno sulla Terra però, non avrà inizio subito. Al momento è previsto non prima del 19 marzo.

Della missione Crew 10 fanno parte: Anne McClain, al comando, e il pilota Nichole Ayers, entrambi della Nasa, l’astronauta Takuya Onishi dell’agenzia spaziale giapponese Jasa e il cosmonauta di Kirill Peskov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Il loro arrivo a bordo è stato accolto con entusiasmo dall’equipaggio della Expedition 72, del quale oltre a Suni Williams e Butch Wilmore fanno parte Nick Hague, Don Petitt, anche loro della Nasa, e i cosmonauti Aleksandr Gorbunov, Ivan Vagner e Alexey Ovchinin della Roscomos. Quest’ultimo è l’attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale, dopo il passaggio delle consegne avvenuto con Suni Williams nei giorni scorsi.

La Stazione Spaziale Internazionale è perciò al momento molto affollata, con ben 11 astronauti. Per pochi giorni, però, visto che il rientro a Terra di Willians e Wilmore è previsto a breve.

La missione di Space X ha anche assunto un connotato politico, dal momento in cui Donald Trump ha chiesto a Elon Musk di andare a riprendere “i due coraggiosi astronauti che sono stati praticamente abbandonati nello spazio dall’amministrazione Biden”.