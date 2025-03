Pattinaggio di velocità, Ghiotto stratosferico: oro mondiale per la terza volta di fila nella 10.000 metri

Un immenso Davide Ghiotto ha conquistato il terzo titolo mondiale consecutivo sulla distanza dei 10.000 metri dominando da un capo all’altro la gara andata in scena presso l’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia.

Il fuoriclasse vicentino si è messo al collo la settima medaglia della carriera nei Campionati mondiali, quattro della quali del metallo più pregiato.



Nell’occasione, l’azzurro ha dominato la gara più lunga dei Mondiali 2025 di speed skating su singole distanze facendo segnare il miglior intermedio in tutti i 25 giri, guidando la competizione dall’inizio alla fine. E’ la quarta volta che in questa stagione Ghiotto completa la gara in meno di 12 minuti e 50 secondi, portando l’imbattibilità sulla distanza a ben 11 gare di fila.

Quando al termine del programma di Hamar manca solamente la mass start femminile, la squadra azzurra ha già stabilito il primato di vittorie (3) e podi (4) in una singola edizione.