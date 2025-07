È morto Ozzy Osbourne: il frontman dei Black Sabbath era malato da tempo

Ozzy Osbourne, cantante dei Black Sabbath e leggenda della musica rock ed heavy metal, è morto a 76 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. L’ultimo show della storia del gruppo per l’addio alle scene di Ozzy due settimane fa a Birmingham, in Inghilterra. Nel 2020 aveva rivelato di avere il morbo di Parkinson.

L’annuncio della morte di Ozzy Osbourne in una nota pubblicata dai parenti si legge: “È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”. Il mondo della musica e milioni di fan in giro gli hanno detto addio dopo una vita di successi ed eccessi, condensati nell’etichetta di “Prince of Darkness” (“Principe delle Tenebre”).

Quella di Ozzy Osbourne è stata una voce unica nella storia del rock, capace di segnare un’epoca. Il suo profilo era senza pari e incarnava lo stigma di artista maledetto, fra alcol, droga e (presunti) messaggi satanici.

Negli anni a cavallo tra Vecchio e Nuovo Millennio sono stati segnati da sporadiche reunion con i Black Sabbath, dalla prima seguita alla “pace” del 1985, ad altre suggellate in tour e concerti fra il 1997 e 2006 il tutto senza nuovi album inediti collettivi. Nel 2010 il primo stop poi il ritorno definitivo con i Black Sabbath del 2011 e all’annuncio dello scioglimento del gruppo del 2017 anno in cui ad Ozzy arriva la diagnosi del morbo di Parkinson.

L’ultima esibizione. Il 5 luglio c’è stato con un memorabile concerto-evento di saluto alle scene organizzato in suo onore dinanzi a una folla di fan vecchi e nuovi al Villa Park, lo stadio dell’Aston Villa della natia Birmingham. Un tributo fortemente voluto da Sharon e da Tony Iommi, che ha visto ricomporsi la formazione originale della band, invecchiata ma non doma, e durante il quale il vecchio Principe delle Tenebre ha dato fondo, nei limiti del possibile, alle ultime energie assieme agli altri tre.